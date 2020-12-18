Додон подписал законы о возвращении русскому языку статуса межнационального

Законы о возвращении русскому статуса языка межнационального общения и об отмене ограничений на вещание российских телеканалов подписал действующий лидер Молдавии Игорь Додон.

Законы о возвращении русскому статуса языка межнационального общения и об отмене ограничений на вещание российских телеканалов подписал действующий лидер Молдавии Игорь Додон.

Ранее молдавский парламент принял новый закон о функционировании языков на территории государства, где за русским закреплен статус языка межнационального общения. Его одобрили в окончательном чтении на заседании законодательного органа.

В 2017 году парламент принял проект закона по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным содержанием, которые произведены в государствах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал опасным решение парламента Молдавии признать русский языком межнационального общения.