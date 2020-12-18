Участники российского рынка пшеницы столкнулись с проблемами на таможне

Отечественные поставщики сельхозпродукции сообщили о задержках при реализации действующих контрактов. По их словам, трудности связаны с дополнительными проверками на границе.

Отечественные поставщики сельхозпродукции сообщили о задержках при реализации действующих контрактов. По их словам, трудности связаны с дополнительными проверками на границе.

Так, экспортеры зерна жалуются на задержку грузов на таможне для досмотра на срок до десяти дней, проблемы при оформлении груза на отправку по железной дороге в сторону Прибалтики. Также они отмечают ухудшение ситуации с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов, передает "Коммерсантъ".

Задержки увеличивают риски срыва сроков и вынуждают переплачивать за перевозку товара, подчеркнул директор аналитического агентства "Совэкон" Андрей Сизов.

Данные проверки могут повлечь необходимость разгружать суда и проводить повторное взвешивание, что станет катастрофой, считает собеседник издания. Федеральная таможенная служба сообщила, что жалобы о проблемах с поставками зерна к ним не поступали. В Минсельхозе ситуацию не прокомментировали.