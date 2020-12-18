Коммунисты защитили бальзам «Звездочка» и пахучую мазь от нападок Украины

Бывший украинский министр хочет очистить аптечки от наследия Советского Союза.

Семь лет назад на Украине случился «ленинопад» — массовый снос памятников советскому вождю, который начался с Бессарабской площади в Киеве в период Майдана. В 2020 году борьба с «коммунистическим прошлым» продолжается. На этот раз наследие Владимира Ленина нашли в неожиданном месте – в аптечках простых украинцев.

«Остатки "советчины" продолжают существовать в жизни многих украинцев. И даже ближе, чем это может казаться на первый взгляд — в домашней аптечке. <…> Там могут лежать устаревшие, неэффективные, а порой и опасные препараты, которым давно не место в аптечке современного человека. Объявляем проведение декоммунизации аптечки», — пишет Ульяна Супрун, бывший министр здравоохранения Украины.

На своей странице в Facebook экс-министр опубликовала подробный список медицинских препаратов, которые украинцам следует отправить в мусорное ведро. Они использовались еще в советское время, а значит сегодня современному человеку не пристало лечить раны и болезни этими средствами, считает экс-министр.

Под «акт Супрун» попали: оксолиновая мазь, горчичники, перекись водорода, йод, зеленка, бальзам «Звездочка», мазь «Вишневского», а также мумие. Для каждого лекарства она подготовила подробное описание, в котором рассказала, почему применение того или иного медицинского препарата может стоить человеку жизни.

Оксолиновая мазь, как выяснилось, не защищает от вирусов и простуды, а «блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от тех же возбудителей респираторных инфекций». Йод и зеленка, по мнению Супрун, и вовсе должны исчезнуть за ненадобностью, ведь рану или порез можно просто «промыть водой». Особо впечатляет объяснение неэффективности перекиси водорода:

«То, что рану можно залить перекисью водорода и это поможет ей быстрее и лучше зажить — миф. Это подтверждают имеющиеся научные данные, точнее их отсутствие».

Ульяна Супрун предупредила соотечественников: мазь Вишневского «применяют лишь в странах, которые были оккупированы советами», а ее лечебные свойства наукой «никак не доказаны». Легендарную вьетнамскую мазь «Звездочка» бывшая чиновница раскритиковала за ее натуральный состав. Ментол, масло мяты и пчелиный воск «мешают очищению слизистой носа», а последний, вдобавок ко всему, «будет сильно печь и чесаться».

Последователя идей Ленина, члена партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича такие доводы не убедили. Он признался, что «Звездочкой» и перекисью водорода пользовался всю жизнь, и никаких «побочных эффектов» от них не испытывал. Стоимость этих лекарств радует, а пользоваться ими при первых симптомах легких заболеваний просто необходимо, заверил Малинкович.

«Все перечисленные ей [Супрун] элементы аптечки не являются, конечно же, суперлекарствами от всех болезней, но то, что они необходимы при определенных ситуациях, давно доказано. Тут не нужно быть специалистом, потому что этими медицинскими средствами люди пользуются десятилетиями. Они помогают и, что важно, стоят недорого, то есть это социально доступные лекарственные средства. Они простые и базовые, и все помогают. И помогают универсально», – вступился за зеленку коммунист.

Выпады в сторону Советского Союза из Украины давно не новость, посетовал Малинкович, однако «декоммунизация аптечки» из уст пусть и бывшего, но министра здравоохранения, звучит смешно. С медициной у украинцев не ладится, убежден собеседник «Политики Сегодня», поэтому всеми силами людей пытаются отвлечь от насущных проблем. Коммунист также не удержался от эпитетов в адрес Супрун.

«Я думал, что подобные заявления на грани фола со стороны Украины закончились, но, видимо, нет. Видимо, совсем плохо идут дела в медицинской отрасли Украины. Поэтому Ульяна Супрун и делает такие заявления, просто отвлекает от реальных проблем. В целом, это, конечно, бред сивой кобылы. И она [Супрун] как раз и есть эта кобыла».

Доктор медицинских наук РФ, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в своей оценке заявления Супрун был более категоричен. Он поразился богатой фантазии бывшей чиновницы и посоветовал ей обратиться за психиатрической помощью.

«Почему я должен комментировать несчастную, больную женщину, которая, на самом деле, шизофреничка? У нее по лицу все видно. Конечно, она не такая уж и несчастная, ведь она нажилась на здоровье украинского народа. Но сейчас она никто, и зовут ее никак. "Декоммунизация зеленки", это ж надо такое придумать. Больная она, понимаете? Ее просто надо полечить хорошо», — подчеркнул Онищенко.

«Декоммунизация» — полноценный общественно-политический процесс на Украине, который закреплен конституционно — законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». Он подразумевает переименование всех объектов, названия которых могут отсылать к СССР, а также снос скульптур и памятников, «пропагандирующих коммунистические идеи».