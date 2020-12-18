Сотрудники ПФР объяснили нюансы получения детского пособия в 5 тысяч рублей

ПФР перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 8 лет включительно.

ПФР перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно.

Соответствующие выплаты будут произведены в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина. Об условиях получения денежного поощрения сообщается на официальном портале ПФР.

Все семьи с детьми, которым на момент выплаты не исполнилось восьми лет, получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Особенностью новой компенсации стало то, что она будет выплачена по принципу “социального казначейства”. За такой выплатой не надо будет никуда обращаться, а ПФР сам оформит и перечислит средства на счет родителей.