В России выявили более 28 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

Коронавирус выявлен у 28 552 человек на территории России за последние сутки, следует из статистики оперативного штаба по профилактике и борьбе с COVID-19.

Коронавирус выявлен у 28 552 человек на территории России за последние сутки, следует из статистики оперативного штаба по профилактике и борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 85 регионах страны. Из 28 552 человек с подтвержденным коронавирусом, 18% не имели клинических проявлений болезни. За минувшие сутки в России скончалось 611 пациентов с коронавирусом. За это же время полностью выздоровели 26 093 человека.

Лидерами по приросту новых случаев COVID-19 являются Москва (6937), Санкт-Петербург (3757), Московская (1485), Нижегородская (503) и Свердловская (402) области.

На этой неделе во всех российских регионах началась массовая вакцинация от COVID-19. Первыми вакцину получат медицинские работники, учителя и люди с хроническими заболеваниями.