США уверяют, что МИД РФ не хочет обсуждать продление СНВ-3

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия якобы отклонила предложение Вашингтона обсудить продление ДСНВ (СНВ-3).

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия якобы отклонила предложение Вашингтона обсудить продление ДСНВ (СНВ-3).

Как уверяет Биллингсли, предложение США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и Америкой будто бы отклонили в российском министерстве иностранных дел.

"Пять раз предлагали, в том числе и в письменной форме, встретиться для завершения сделки по замораживанию/продлению соглашения. МИД РФ отклонял все встречи. Все, что нам нужно сделать, это определить, что мы замораживаем, уровень ограничений и начать переговоры о проверке", — заявил представитель Госдепа США.

Накануне в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу с США на тему ДСНВ, но реакции от Вашингтона пока не последовало.

В начале декабря замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва предоставила Вашингтону два неофициальных документа по вопросу контроля над вооружениями.