Онищенко назвал экс-главу Минздрава Украины «шизофреничкой» за призыв избавиться от йода

Академик уверен, что бывшей главе украинского минздрава стоит провериться у специалистов.

Аптечки украинцев необходимо срочно «декоммунизировать», считает бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. На своей странице в Facebook она написала, что жители ее страны не должны лечиться медицинскими препаратами, которые применялись еще во времена СССР. Их польза не доказана, а применение якобы может стоить человеку жизни.

«Остатки "советчины" продолжают существовать в жизни многих украинцев в домашней аптечке. Там могут заваляться устаревшие, неэффективные, а порой и опасные препараты», — заявила она.

По мнению Супрун, украинцам следует избавиться от йода, зеленки, перекиси водорода, горчичников, мази Вишневского и бальзама «Звездочка». Академик РАН, доктор медицинских наук РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал подобный подход. Он не исключил, что Супрун самой требуется помощь специалистов.

«Почему я должен комментировать несчастную, больную женщину, которая, на самом деле, шизофреничка? У нее по лицу все видно. Конечно, она не такая уж и несчастная, ведь она нажилась на здоровье украинского народа. Но сейчас она никто, и зовут ее никак. "Декоммунизация зеленки", это ж надо такое придумать. Больная она, понимаете? Ее просто надо полечить хорошо», — заявил Онищенко.

В своем посте Ульяна Супрун сообщила, что «декоммунизация аптечки» должна стать продолжением «ленинопадов». Так называли массовый снос памятников советскому вождю, который начался с Бессарабской площади в Киеве в период Майдана 2013 года. В феврале 2014 года число «павших» Ленинов на Украине достигло 300.