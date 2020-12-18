Самолет на миллионы. Почему авиакомпаниям с Superjet 100 увеличили госсубсидии

Правительство России к 2021 году увеличит субсидирование десяти авиакомпаний, пять из которых используют самолет Sukhoi Superjet (SSJ).

Правительство к 2021 году увеличило субсидирование десяти авиакомпаний, пять из которых используют самолет Sukhoi Superjet (SSJ). Тем перевозчикам, которые этой моделью не обзавелись, субсидии уменьшили — такой вывод сделало издание РБК.

Всего на программу финансирования региональных маршрутов выделено 7,7 миллиарда рублей из федеральной казны и 6,7 миллиарда из региональных бюджетов, сообщает РБК со ссылкой на расчеты анонимного эксперта.

На 90% увеличились субсидии для авиакомпании «Якутия» по сравнению с текущим годом, на 50% для «ИрАэро», на 48% для «Азимута», на 45% для «Ямала», а Red Wings в прошлом году субсидий не получала, но в этом получит. У всех этих компаний в парках действительно присутствует российский самолет SSJ. Для S7, «Руслайн», Utair, «СиЛА», «ЮВТ Аэро» и NordStar наступили не лучшие времена — субсидии существенно сократились. В «ЮВТ Аэро», кажется, расстроены и считают, что дело в «Суперджете».

«Приоритет был отдан авиакомпаниям, которые эксплуатируют отечественную авиатехнику, в частности Sukhoi Superjet. Больше половины заявленных нами маршрутов не были включены в список на 2021 год», — приводит слова представителя авиакомпании РБК.

При этом в числе восьми крупнейших получателей субсидий на региональные перевозки (более 90% всех выделенных средств) остаются и те перевозчики, которые SSJ не используют. Их четыре: S7, «Руслайн», «ЮВТ Аэро» и Utair. Остальные четыре лидирующие по уровню господдержки компании более или менее летают на Superjet — это «Ямал», «ИрАэро», «Азимут» и Red Wings.

Преувеличенная причина

Характерно, что однозначные выводы РБК («Авиакомпаниям без Superjet вдвое сократят дотации на перевозки в регионах») опровергает и ситуация с череповецким перевозчиком «Северсталь», который тоже получит почти вполовину меньше субсидий, чем в текущем году. При этом в пренебрежении «Сухим» она не замечена: в начале 2020 года там заказали шесть самолетов SSJ.

Причиной в «Северстали» видят отнюдь не наличие или отсутствие в парке конкретной модели самолета. По словам ее представителя, в приоритетном порядке получают субсидии авиакомпании, выполняющие полеты в регионы, оказывающие софинансирование федеральной программе. Например, маршруты «Северстали» Анапа-Петрозаводск, Петрозаводск-Симферополь и Сочи-Петрозаводск на 50% финансируются республиканскими властями Карелии.

Утверждать, что именно из-за наличия «Сухого» авиакомпании получили госфинансирование, нельзя, считает экономист Дмитрий Адамидов. Это один из дополнительных факторов, но далеко не самый важный.

«Субсидирование, безусловно, зависит от того, использует ли авиакомпания "Суперджет". Но в первую очередь субсидируется конкретный маршрут, то есть никто не будет субсидировать маршрут Москва-Питер, например. А если это, допустим, региональная сеть маршрутов, и она большая — уже не важно: "Суперджетом" летят или другим самолетом. Это относится к Дальнему Востоку, например», — рассказал Адамидов в комментарии «Политике Сегодня».

И все же порядок субсидий — это политика, подчеркивает экономист. Одни компании у правительства на лучшем счету, другие на худшем: есть даже «своя иерархия». И хоть однозначно связывать получение субсидий с «Суперджетом» не стоит, очевидно, что он стал частью этой политики протекционизма.

Суперджет под суперзащитой

Государство впервые готово субсидировать стоимость летного часа самолетов SSJ, сообщил «Коммерсант» 17 декабря. Уже в следующем году авиакомпании смогут рассчитывать на получение 37,5 тысячи рублей за каждый летный час «Суперджетов». Такой шаг якобы поможет решить проблему со сбытом этих самолетов, скопившихся у производителя.

Предполагаемые проблемы со сбытом объяснимы. В мае прошлого года авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека. В крушении SSJ признали виноватым пилота Дениса Евдокимова. В суде он заявил, что самолет не соответствовал нормам летной годности и молниезащиты, а получив удар молнии во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку. Производитель — госкорпорация «Ростех» (именно в нее входит компания «Сухой») — отрицает технические причины.

«Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным <…> Очевидно, что каким бы ни был надежным самолет, если на нем совершать многократные кульбиты по взлетной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат», — заявили 7 декабря в пресс-службе «Ростеха» изданию «Коммерсантъ».

Хоть имидж SSJ после трагедии существенно пострадал, «Ростех» связывает большие надежды именно с этим самолетом. Точнее, на его обновленную версию. Sukhoi Superjet New — это импортозамещенная модель Sukhoi Superjet 100, и она получит около 97 процентов отечественных комплектующих, заявлял на декабрьском брифинге глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Ждать новинку придется до 2024 года. По словам Чемезова, корпорация рассчитывает поставлять ее за рубеж, но ее предшественник SSJ-100 на экспорт шел не слишком успешно.

Сообщалось, что причиной неудачных продаж стала не авария, а тяжелое финансовое положение иностранных покупателей. Поставки в Замбию летом 2019 года были заморожены из-за нехватки финансирования, а мексиканская компания Interjet, по информации «Ведомостей», использовала для полетов только шесть «Суперджетов» из 22 имеющихся и хотела продать их. Компания «Гражданские самолеты Сухого» это опровергает.

Из последних новостей о полетах SSJ есть и такая — 10 ноября самолет SSJ-100, летевший из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги во время полета. И все же благополучно приземлился в Шереметьево с частично отказавшей системой электроснабжения. Еще раньше, 22 октября, SSJ-100, летевший рейсом Воронеж-Москва, приземлился в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности шасси.

Конечно, технические неисправности во время полета случаются и с другими самолетами. Например, в «Боингах» таких ситуаций не меньше, чем с участием «Суперджета». И все же именно ко второму теперь приковано особое внимание.