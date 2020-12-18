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15:53   18 Декабря 2020
Россия

Самолет на миллионы. Почему авиакомпаниям с Superjet 100 увеличили госсубсидии

Самолет на миллионы. Почему авиакомпаниям с Superjet 100 увеличили госсубсидии

Правительство к 2021 году увеличило субсидирование десяти авиакомпаний, пять из которых используют самолет Sukhoi Superjet (SSJ). Тем перевозчикам, которые этой моделью не обзавелись, субсидии уменьшили — такой вывод сделало издание РБК.

Всего на программу финансирования региональных маршрутов выделено 7,7 миллиарда рублей из федеральной казны и 6,7 миллиарда из региональных бюджетов, сообщает РБК со ссылкой на расчеты анонимного эксперта.

На 90% увеличились субсидии для авиакомпании «Якутия» по сравнению с текущим годом, на 50% для «ИрАэро», на 48% для «Азимута», на 45% для «Ямала», а Red Wings в прошлом году субсидий не получала, но в этом получит. У всех этих компаний в парках действительно присутствует российский самолет SSJ. Для S7, «Руслайн», Utair, «СиЛА», «ЮВТ Аэро» и NordStar наступили не лучшие времена — субсидии существенно сократились. В «ЮВТ Аэро», кажется, расстроены и считают, что дело в «Суперджете».

«Приоритет был отдан авиакомпаниям, которые эксплуатируют отечественную авиатехнику, в частности Sukhoi Superjet. Больше половины заявленных нами маршрутов не были включены в список на 2021 год», — приводит слова представителя авиакомпании РБК.

При этом в числе восьми крупнейших получателей субсидий на региональные перевозки (более 90% всех выделенных средств) остаются и те перевозчики, которые SSJ не используют. Их четыре: S7, «Руслайн», «ЮВТ Аэро» и Utair. Остальные четыре лидирующие по уровню господдержки компании более или менее летают на Superjet — это «Ямал», «ИрАэро», «Азимут» и Red Wings.

Самолет на миллионы. Почему авиакомпаниям с Superjet 100 увеличили субсидии

Преувеличенная причина

Характерно, что однозначные выводы РБК («Авиакомпаниям без Superjet вдвое сократят дотации на перевозки в регионах») опровергает и ситуация с череповецким перевозчиком «Северсталь», который тоже получит почти вполовину меньше субсидий, чем в текущем году. При этом в пренебрежении «Сухим» она не замечена: в начале 2020 года там заказали шесть самолетов SSJ.

Причиной в «Северстали» видят отнюдь не наличие или отсутствие в парке конкретной модели самолета. По словам ее представителя, в приоритетном порядке получают субсидии авиакомпании, выполняющие полеты в регионы, оказывающие софинансирование федеральной программе. Например, маршруты «Северстали» Анапа-Петрозаводск, Петрозаводск-Симферополь и Сочи-Петрозаводск на 50% финансируются республиканскими властями Карелии.

Утверждать, что именно из-за наличия «Сухого» авиакомпании получили госфинансирование, нельзя, считает экономист Дмитрий Адамидов. Это один из дополнительных факторов, но далеко не самый важный.

«Субсидирование, безусловно, зависит от того, использует ли авиакомпания "Суперджет". Но в первую очередь субсидируется конкретный маршрут, то есть никто не будет субсидировать маршрут Москва-Питер, например. А если это, допустим, региональная сеть маршрутов, и она большая — уже не важно: "Суперджетом" летят или другим самолетом. Это относится к Дальнему Востоку, например», — рассказал Адамидов в комментарии «Политике Сегодня».

И все же порядок субсидий — это политика, подчеркивает экономист. Одни компании у правительства на лучшем счету, другие на худшем: есть даже «своя иерархия». И хоть однозначно связывать получение субсидий с «Суперджетом» не стоит, очевидно, что он стал частью этой политики протекционизма.

Самолет на миллионы. Почему авиакомпаниям с Superjet 100 увеличили субсидии

Суперджет под суперзащитой

Государство впервые готово субсидировать стоимость летного часа самолетов SSJ, сообщил «Коммерсант» 17 декабря. Уже в следующем году авиакомпании смогут рассчитывать на получение 37,5 тысячи рублей за каждый летный час «Суперджетов». Такой шаг якобы поможет решить проблему со сбытом этих самолетов, скопившихся у производителя.

Предполагаемые проблемы со сбытом объяснимы. В мае прошлого года авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека. В крушении SSJ признали виноватым пилота Дениса Евдокимова. В суде он заявил, что самолет не соответствовал нормам летной годности и молниезащиты, а получив удар молнии во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку. Производитель — госкорпорация «Ростех» (именно в нее входит компания «Сухой») — отрицает технические причины. 

«Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным <…> Очевидно, что каким бы ни был надежным самолет, если на нем совершать многократные кульбиты по взлетной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат», — заявили 7 декабря в пресс-службе «Ростеха» изданию «Коммерсантъ».

Хоть имидж SSJ после трагедии существенно пострадал, «Ростех» связывает большие надежды именно с этим самолетом. Точнее, на его обновленную версию. Sukhoi Superjet New — это импортозамещенная модель Sukhoi Superjet 100, и она получит около 97 процентов отечественных комплектующих, заявлял на декабрьском брифинге глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Самолет на миллионы. Почему авиакомпаниям с Superjet 100 увеличили субсидии

Ждать новинку придется до 2024 года. По словам Чемезова, корпорация рассчитывает поставлять ее за рубеж, но ее предшественник SSJ-100 на экспорт шел не слишком успешно.

Сообщалось, что причиной неудачных продаж стала не авария, а тяжелое финансовое положение иностранных покупателей. Поставки в Замбию летом 2019 года были заморожены из-за нехватки финансирования, а мексиканская компания Interjet, по информации «Ведомостей», использовала для полетов только шесть «Суперджетов» из 22 имеющихся и хотела продать их. Компания «Гражданские самолеты Сухого» это опровергает.

Из последних новостей о полетах SSJ есть и такая — 10 ноября самолет SSJ-100, летевший из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги во время полета. И все же благополучно приземлился в Шереметьево с частично отказавшей системой электроснабжения. Еще раньше, 22 октября, SSJ-100, летевший рейсом Воронеж-Москва, приземлился в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности шасси.

Конечно, технические неисправности во время полета случаются и с другими самолетами. Например, в «Боингах» таких ситуаций не меньше, чем с участием «Суперджета». И все же именно ко второму теперь приковано особое внимание.

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