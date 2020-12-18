Запрет российским спортсменам выступать под флагом своей страны прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Запрет российским спортсменам выступать под флагом своей страны прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Народу-победителю не стоит выступать под нейтральным белым флагом, сказал политик в связи с решением суда в Лозанне.

"Если уж и ехать на Олимпиады, чемпионаты мира и другие международные соревнования, то только под красным флагом — знаменем Ленина, Великого Октября и победы!" — подчеркнул Зюганов.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил спортсменам из России до конца 2022 года выступать под флагом своей страны. Согласно решению международного органа, сборная РФ может представлять страну лишь в нейтральном статусе на соревнованиях уровня Олимпиады и чемпионата мира.