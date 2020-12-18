10:15 18 Декабря 2020Политика
Зюганов предложил россиянам выступать на Олимпиаде под "красным флагом"
Запрет российским спортсменам выступать под флагом своей страны прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Запрет российским спортсменам выступать под флагом своей страны прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Народу-победителю не стоит выступать под нейтральным белым флагом, сказал политик в связи с решением суда в Лозанне.
"Если уж и ехать на Олимпиады, чемпионаты мира и другие международные соревнования, то только под красным флагом — знаменем Ленина, Великого Октября и победы!" — подчеркнул Зюганов.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил спортсменам из России до конца 2022 года выступать под флагом своей страны. Согласно решению международного органа, сборная РФ может представлять страну лишь в нейтральном статусе на соревнованиях уровня Олимпиады и чемпионата мира.