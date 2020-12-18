Дотации на перевозки авиакомпаниям без Superjet сократят вдвое

Российское правительство в 2021 году снизит субсидирование региональных перевозок авиакомпаний, не летающих на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на 5,1 млрд рублей.

Российское правительство в 2021 году снизит субсидирование региональных перевозок авиакомпаний, не летающих на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на 5,1 млрд рублей.

При этом компаниям с этим самолетом в парке сумму выплат повысят. Они получат порядка 70% федеральных и региональных дотаций, согласно перечню субсидируемых региональных маршрутов на 2021 год, утвержденному главой Росавиации Александром Нерадько, и правилам распределения субсидий.

Субсидирование региональных маршрутов в следующем году составит 7,7 миллиарда рублей из федерального бюджета и 6,7 миллиарда рублей из региональных. При этом 500 млн рублей из новых федеральных субсидий выделят в декабре 2020 года, отметили в Росавиации.

Крупнейшими получателями помощи с Sukhoi Superjet в парке окажутся "Ямал", "ИрАэро", "Азимут" и Red Wings. Без SSJ в их числе будут четыре компании — S7, "РусЛайн", "ЮВТ Аэро" и Utair.