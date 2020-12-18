Украинский аналитик надеется, что США арестуют летающие в Крым самолеты

Украинский аналитик Андрей Клименко поприветствовал идею США по аресту самолетов, которые совершают рейсы в Крым.

Украинский аналитик Андрей Клименко поприветствовал идею США по аресту самолетов, которые совершают рейсы в Крым.

Силовые органы Соединенных Штатов могут начать задерживать самолеты российских перевозчиков, летающих в Крым, отметил Клименко. По его словам, Вашингтон высказывал желание работать по таким схемам. Аналитик подчеркнул, что поддерживает эту инициативу.

Ранее представители прокуратуры Украины приняли новый документ, согласно которому на самолеты России, выполняющие полеты в Крым, накладывается арест. Глава региона Сергей Аксенов назвал решение Киева "мелкой пакостью", не способной остановить авиасообщение между полуостровом и российскими городами.