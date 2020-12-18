Депутат Бальбек заявил о бесполезности угроз Запада по отношению к России

Страны Запада до сих пор не поняли, что их угрозы для России являются бесполезными, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Страны Запада до сих пор не поняли, что их угрозы для России являются бесполезными, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он прокомментировал заявление главы британского Штаба обороны Ника Картера, что якобы самая серьезная угроза в Евро-Атлантическом регионе исходит от РФ. Такими заявлениями НАТО пытается оправдать свое постоянное присутствие в Черном море, подчеркнул депутат.

По его словам, самолеты Североатлантического альянса "прилипли" к воздушным границам России, однако западные страны "игрой мускулов" это не считают. Их угрозы в отношении Москвы являются бесполезными, но РФ всегда открыта к переговорам, заключил Бальбек.