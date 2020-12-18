8:31 18 Декабря 2020Политика
Путин поучаствует в заседании Совета глав стран СНГ на тему коронавируса
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав стран СНГ на тему добрососедского сотрудничества и методов победы над коронавирусом.
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав стран СНГ на тему добрососедского сотрудничества и методов победы над коронавирусом.
Заседание пройдет дистанционно, при помощи видеосвязи. Известно, что пройдет оно под председательством республики Узбекистан, о чем сообщает РИА Новости.
Лидеры стран обменяются мнениями о международных и региональных проблемах и рассмотрят перспективы культурного, экономического сотрудничества в контексте текущей ситуации, а также обсудят актуальную проблему — борьбу с коронавирусом и варианты развития эпидемиологической обстановки в мире.