Путин поучаствует в заседании Совета глав стран СНГ на тему коронавируса

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав стран СНГ на тему добрососедского сотрудничества и методов победы над коронавирусом.

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав стран СНГ на тему добрососедского сотрудничества и методов победы над коронавирусом.

Заседание пройдет дистанционно, при помощи видеосвязи. Известно, что пройдет оно под председательством республики Узбекистан, о чем сообщает РИА Новости.

Лидеры стран обменяются мнениями о международных и региональных проблемах и рассмотрят перспективы культурного, экономического сотрудничества в контексте текущей ситуации, а также обсудят актуальную проблему — борьбу с коронавирусом и варианты развития эпидемиологической обстановки в мире.