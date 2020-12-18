Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:31   18 Декабря 2020
Политика

Путин поучаствует в заседании Совета глав стран СНГ на тему коронавируса

Путин поучаствует в заседании Совета глав стран СНГ на тему коронавируса

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав стран СНГ на тему добрососедского сотрудничества и методов победы над коронавирусом.

Заседание пройдет дистанционно, при помощи видеосвязи. Известно, что пройдет оно под председательством республики Узбекистан, о чем сообщает РИА Новости.

Лидеры стран обменяются мнениями о международных и региональных проблемах и рассмотрят перспективы культурного, экономического сотрудничества в контексте текущей ситуации, а также обсудят актуальную проблему — борьбу с коронавирусом и варианты развития эпидемиологической обстановки в мире.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#владимир путин #снг #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров