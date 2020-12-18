Строящий "СП-2" трубоукладчик вновь сменил владельца

Баржа "Фортуна", укладывающая трубы при строительстве "Северного потока — 2", вновь обзавелась новым владельцем.

Баржа "Фортуна", укладывающая трубы при строительстве "Северного потока — 2", вновь обзавелась новым владельцем.

До этого судном владели ООО "Универсальная транспортная группа" и гонконгская компания Strategic Mileage. Теперь баржа перешла под владение московского предприятия "КВТ-Рус". СМИ отмечают, что трубоукладчик мог сменить владельца из-за ужесточения санкций в адрес строительства трубопровода.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что "СП-2" никогда не будет запущен из-за санкций Вашингтона. Конгресс США продолжит вводить санкции против России. Сейчас они находятся на этапе подписания, добавил он.