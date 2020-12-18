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7:50   18 Декабря 2020
Общество

Российские миротворцы провели урок ОБЖ для школьников в Карабахе

Российские миротворцы провели урок ОБЖ для школьников в Карабахе

Российские миротворцы провели занятие по мерам безопасности с учащимися в городе Чартар, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Военные российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе провели урок по безопасности при обнаружении взрывоопасного предмета. Обучение состоялось в общеобразовательной школе № 1 города Чартар, Аскеранского района. На занятии с миротворцами присутствовали более 80 учеников.

Военнослужащие показали правила оказания первой медицинской помощи и образцы экипировок саперов. Школьники также могли наблюдать искатель взрывчатки ИНВУ-3М "Коршун".

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#минобороны #миротворцы #карабах

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