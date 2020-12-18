7:50 18 Декабря 2020Общество
Российские миротворцы провели урок ОБЖ для школьников в Карабахе
Российские миротворцы провели занятие по мерам безопасности с учащимися в городе Чартар, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Российские миротворцы провели занятие по мерам безопасности с учащимися в городе Чартар, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Военные российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе провели урок по безопасности при обнаружении взрывоопасного предмета. Обучение состоялось в общеобразовательной школе № 1 города Чартар, Аскеранского района. На занятии с миротворцами присутствовали более 80 учеников.
Военнослужащие показали правила оказания первой медицинской помощи и образцы экипировок саперов. Школьники также могли наблюдать искатель взрывчатки ИНВУ-3М "Коршун".