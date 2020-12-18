Пушков разъяснил журналистам ВВС, кто спровоцировал холодную войну

Журналистам ВВС напомнили о причинах холодной войны. Вопрос журналиста ВВС на пресс-конференции президента Владимира Путина прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Журналистам ВВС напомнили о причинах холодной войны. Вопрос журналиста ВВС на пресс-конференции президента Владимира Путина прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков после вопроса британского журналиста Путину рассказал зарубежному изданию, что именно расширение НАТО на восток привело к началу холодной войны.

На пресс-конференции президента России Владимира Путина, британский журналист задал вопрос, считает ли российский лидер, что он ответственен за "плачевное состояние" отношений между РФ, США и Великобританией или же российские власти "белые и пушистые".

"С 1997, когда началась экспансия НАТО, Альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом ВВС задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?" — ответил на вопрос Пушков в своем Twitter.

Владимир Путин на конференции ответил, что Россия и правда "белая и пушистая" относительно Запада. НАТО не стала выполнять свои обещания, данные России, по поводу экспансии на восток, США же в одностороннем порядке вышли из международных договоров, направленных на снижение напряженности в мире.