Роспотребнадзор назвал безопасные для россиян направления для путешествий

Эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям Роспотребнадзора только в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение.

Эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям Роспотребнадзора только в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение.

В соответствии с критериями Роспотребнадзора, безопасной для путешествия страной является та, где за последние две недели показатель заболеваемости COVID-19 не превышает 40 новых случаев на 100 тыс. населения, а среднесуточный показатель темпа прироста ниже 1%. Также важно, чтобы коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, был менее одного.

По состоянию на 13 декабря под все критерии в эпидемиологическом плане проходят Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия. Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы – по двум из трех критериев. По одному из трех – Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия, Япония.