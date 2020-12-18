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6:10   18 Декабря 2020
Общество

Гинцбург рассказал россиянам о "лайт-вакцине" против коронавируса

Гинцбург рассказал россиянам о "лайт-вакцине" против коронавируса

Иммунитет от "лайт-вакцины" против COVID-19 может появиться через три недели, а сохраняться до четырех месяцев, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Уменьшение иммунитета создаст эффективность вакцины в течение максимум четырех месяцев. Президент России Владимир Путин пообещал россиянам, что ученые создадут "лайт-версию" вакцины, чтобы больше людей могли сделать себе прививки. Об этом пишет ТАСС.

Эффективность вакцины составит 85 процентов. Препарат будет направлен для уменьшения количества тяжелых случаев и госпитализаций. Один компонент вакцины будет использоваться в странах с повышенной смертностью от коронавируса. Ее также смогут производить в других странах.

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#вакцина #коронавирус #гинцбург

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