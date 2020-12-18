Вертолеты ВКС РФ провели воздушное патрулирование на севере Сирии

Сотрудники военной полиции РФ продолжают патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сотрудники военной полиции РФ продолжают патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Заместитель руководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник рассказал о реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. За минувшие сутки военная полиция России прошла по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Хасака и Ракка.

Силы российской армейской авиации осуществили воздушное патрулирование на севере Сирии с воздуха. Они направлялись из Аджами в направлении Каракозак и Мембидж.

На территории Идлибской зоны деэскалации террористы запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" свыше 30 раз атаковали мирные поселения. Вместе с этим, специалисты ЦПВС не зафиксировали обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований, пишет ФАН.