Microsoft заявила об отсутствии взлома своих продуктов хакерами

Продукты американской компании Microsoft не были взломаны хакерами, атаковавшими правительственные ведомства США, как сообщало ранее агентство Reuters.

Продукты американской компании Microsoft не были взломаны хакерами, атаковавшими правительственные ведомства США, как сообщало ранее агентство Reuters.

Журналисты со ссылкой на свои источники ранее сообщили, что хакерам удалось атаковать программное обеспечение SolarWinds, которое использовали и в Microsoft, в результате чего продукты компании пострадали. Однако в корпорации информацию опровергли.

Американские СМИ сообщили, что хакерской атаке подверглись несколько ведомств США, включая Минфин и министерство внутренней безопасности. Также журналисты бездоказательно обвинили в этом хакеров, которые якобы работают на Россию. В Москве информацию опровергли.