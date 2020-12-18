Правоохранители России и Белоруссии договорились о сотрудничестве

Милиция Белоруссии и Росгвардия России будут сотрудничать в нескольких направлениях. Подписанный документ также подразумевает сотрудничество в области обеспечения правопорядка.

Милиция Белоруссии и Росгвардия России будут сотрудничать в нескольких направлениях. Подписанный документ также подразумевает сотрудничество в области обеспечения правопорядка.

Документ был подписан 19 ноября и опубликован на национальном правовом интернет-портале Союзного государства. В тексте соглашения указывается, что стороны сотрудничают в соответствии с положением, действуют в рамках своей компетенции и соблюдают международные обязательства государств.

Росгвардия и МВД Белоруссии могут совместно вести не только охрану общественного правопорядка, но и обеспечивать безопасность, сохранность государственных объектов. Кроме этого правоохранители двух стран будут вести борьбу с терроризмом и экстремизмом.