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4:23   18 Декабря 2020
Политика

Правоохранители России и Белоруссии договорились о сотрудничестве

Правоохранители России и Белоруссии договорились о сотрудничестве

Милиция Белоруссии и Росгвардия России будут сотрудничать в нескольких направлениях. Подписанный документ также подразумевает сотрудничество в области обеспечения правопорядка.

Документ был подписан 19 ноября и опубликован на национальном правовом интернет-портале Союзного государства. В тексте соглашения указывается, что стороны сотрудничают в соответствии с положением, действуют в рамках своей компетенции и соблюдают международные обязательства государств.

Росгвардия и МВД Белоруссии могут совместно вести не только охрану общественного правопорядка, но и обеспечивать безопасность, сохранность государственных объектов. Кроме этого правоохранители двух стран будут вести борьбу с терроризмом и экстремизмом.

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#росгвардия #правопорядок #Милиция Белоруссии

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