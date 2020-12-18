4:23 18 Декабря 2020Политика
Правоохранители России и Белоруссии договорились о сотрудничестве
Милиция Белоруссии и Росгвардия России будут сотрудничать в нескольких направлениях. Подписанный документ также подразумевает сотрудничество в области обеспечения правопорядка.
Милиция Белоруссии и Росгвардия России будут сотрудничать в нескольких направлениях. Подписанный документ также подразумевает сотрудничество в области обеспечения правопорядка.
Документ был подписан 19 ноября и опубликован на национальном правовом интернет-портале Союзного государства. В тексте соглашения указывается, что стороны сотрудничают в соответствии с положением, действуют в рамках своей компетенции и соблюдают международные обязательства государств.
Росгвардия и МВД Белоруссии могут совместно вести не только охрану общественного правопорядка, но и обеспечивать безопасность, сохранность государственных объектов. Кроме этого правоохранители двух стран будут вести борьбу с терроризмом и экстремизмом.