Украина потребовала забрать у Лаврова подаренную икону

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине потребовало объяснений по поводу подарка главе МИД РФ Сергею Лаврову — написанной в Луганске иконы Николая Чудотворца.

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине потребовало объяснений по поводу подарка главе МИД РФ Сергею Лаврову — написанной в Луганске иконы Николая Чудотворца.

Письмо по этому поводу было отправлено в Министерство иностранных дел страны. В нем Украина требовала объяснений: каким образом украинская икона очутилась на территории другой страны и по какому праву культурное наследие Незалежной подарено российскому дипломату, сообщает "Газета.ру".

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик презентовал позолоченную икону XVIII века Лаврову 14 декабря. Глава МИД Бисера Туркович пообещала разобраться с происхождением иконы и вернуть ее законным владельцам.