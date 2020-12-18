Американские СМИ оценили маневренность российского истребителя Су-35

Американское издание National Interest высоко оценило технические параметры российского истребителя Су-35.

Американское издание National Interest высоко оценило технические параметры российского истребителя Су-35.

К самолету наблюдается неоправданно предвзятое отношение из-за давности его происхождения, берущего корни еще при Советском Союзе. Несмотря на это, Су-35 — универсальная и гибкая машина, которая поражает сверхманевренностью, отмечено в материале.

Истребитель является одним из передовых представителей семейства Flanker, благодаря чему с момента вооружения в 2014 году является одним из лучших российских самолетов для утверждения превосходства в воздухе. Его преимущество — способность поражать все классы воздушных целей в море и на земле как в составе группы, так и самостоятельно, заметил автор статьи.