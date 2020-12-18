2:36 18 Декабря 2020Общество
Россия может приостановить ввоз фруктов из Боснии и Герцеговины
Россельхознадзор РФ может ограничить ввоз груш из Боснии и Герцеговины из-за опасного грибкового заболевания растений.
Россельхознадзор РФ может ограничить ввоз груш из Боснии и Герцеговины из-за опасного грибкового заболевания растений.
В привезенных фруктах обнаружили очень заразную монилиозную гниль, которая способна испортить тысячи плодов. Грибковый недуг вызывает быструю порчу и гниение: груша и любой другой плод за неделю "мумифицируется", сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Несмотря на разрешение, выданное Национальной организацией по карантину и защите растений Боснии и Герцеговины, несколько партий груш оказались поражены гнилью. После переговоров с экспортером будут приняты необходимые меры безопасности.