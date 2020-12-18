Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:36   18 Декабря 2020
Общество

Россия может приостановить ввоз фруктов из Боснии и Герцеговины

Россия может приостановить ввоз фруктов из Боснии и Герцеговины

Россельхознадзор РФ может ограничить ввоз груш из Боснии и Герцеговины из-за опасного грибкового заболевания растений.

В привезенных фруктах обнаружили очень заразную монилиозную гниль, которая способна испортить тысячи плодов. Грибковый недуг вызывает быструю порчу и гниение: груша и любой другой плод за неделю "мумифицируется", сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Несмотря на разрешение, выданное Национальной организацией по карантину и защите растений Боснии и Герцеговины, несколько партий груш оказались поражены гнилью. После переговоров с экспортером будут приняты необходимые меры безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#импорт #фрукты #босния и герцеговина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров