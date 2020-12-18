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1:46   18 Декабря 2020
Политика

Шнуров объяснил свой вопрос Путину о "помощи" Трампу на выборах в США

Шнуров объяснил свой вопрос Путину о "помощи" Трампу на выборах в США

Сергей Шнуров рассказал в эфире телеканала RTVi, почему решил спросить Владимира Путина о "помощи" российских хакеров Дональду Трампу на выборах президента США.

В минувший четверг, 17 декабря, Владимир Путин провел большую пресс-конференцию из Ново-Огарева. За 4,5 часа президент ответил более чем на 60 вопросов, в том числе о Сафронове, Фургале, своей семье, интимном видео Дзюбы, вакцинации, отношениях с Западом и многом другом.

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров впервые побывал на мероприятии. Музыкант поинтересовался у президента, почему российские хакеры не помогли переизбраться Трампу на второй срок президентства в США. Отвечая на вопрос Путин подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос Шнурова назвал провокацией.

Позднее Шнуров объяснил, что задавал вопрос исходя из того, что половина сотрудников телеканала RTVi находятся в США. Американо-российские отношения наиболее волнующая тема для всех них.

"Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось", — сказал он.

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#путин #политика #шнуров

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