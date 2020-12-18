Премьер-министр ЦАР подвел итоги работы в области развития экономики страны

Банги принял первый Международный экономический форум Центральной Африки под эгидой президента Фостен-Арканжа Туадера.

Банги принял первый Международный экономический форум Центральной Африки под эгидой президента Фостен-Арканжа Туадера.

Мероприятие прошло на платформе ZOOM в формате видеоконференции. Проведенный форум стал серьезным шагом к созданию благоприятных условий для развития торговых и экономических отношений между ЦАР и ее партнерами, пишет ФАН.

Участие в мероприятии приняли премьер-министр Фирмен Нгребада и ряд высших должностных лиц Центральноафриканской Республики и африканских государств вместе с руководителями международных и региональных компаний, представителями государственных и интеграционных органов в ассоциациях африканского континента и ведущие мировые эксперты в регионе.

Открывший форум премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада отметил усиление экономики республики с момента подписания Хартумского соглашения в 2019 году.

"С приходом к власти президента Туадера стали развиваться сельское хозяйство, горная промышленность и другие секторы экономики, на нее также положительно повлияло улучшение безопасности", — подчеркнул он.

Остальные спикеры рассказывали о различных перспективах экономического развития стран Африки. Обсуждался в частности выход ЦАР из экономического кризиса, планы по дальнейшей реабилитации экономики, влияние пандемии коронавируса, инвестиции и всесторонне развивающееся сотрудничество с Россией.