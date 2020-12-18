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0:34   18 Декабря 2020
Общество

Полковник ВСУ в запасе рассказал о плачевной ситуации в украинской армии

Полковник ВСУ в запасе рассказал о плачевной ситуации в украинской армии

Финансирование украинской армии находится на низком уровне. Денег хватит только на обеспечение солдат.

Нынешний размер бюджета не позволит произвести модернизацию армии. С таким заявлением выступил полковник ВСУ в запасе Олег Жданов. Он добавил, что сегодня страна все еще использует советскую технику. Однако купить новую в следующем году у Киева нет возможности.

"Вот сейчас мы покупаем самоходные артиллерийские установки "Дана" — это два шага назад. В той комплектации, в которой мы хотим их купить, — это поворот в старые советские времена", — сказал Жданов.

Вооружение, которое приобретается сейчас, не подходит для ВСУ. Денег, выделенных на армию в 2021 году, хватит только на обеспечение жизнедеятельности частей и подразделений.

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#украина #всу #киев

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