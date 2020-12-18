Полковник ВСУ в запасе рассказал о плачевной ситуации в украинской армии

Финансирование украинской армии находится на низком уровне. Денег хватит только на обеспечение солдат.

Финансирование украинской армии находится на низком уровне. Денег хватит только на обеспечение солдат.

Нынешний размер бюджета не позволит произвести модернизацию армии. С таким заявлением выступил полковник ВСУ в запасе Олег Жданов. Он добавил, что сегодня страна все еще использует советскую технику. Однако купить новую в следующем году у Киева нет возможности.

"Вот сейчас мы покупаем самоходные артиллерийские установки "Дана" — это два шага назад. В той комплектации, в которой мы хотим их купить, — это поворот в старые советские времена", — сказал Жданов.

Вооружение, которое приобретается сейчас, не подходит для ВСУ. Денег, выделенных на армию в 2021 году, хватит только на обеспечение жизнедеятельности частей и подразделений.