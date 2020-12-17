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23:59   17 Декабря 2020
Общество

Хлесткий ответ Путина британскому журналисту восхитил россиян

Хлесткий ответ Путина британскому журналисту восхитил россиян

Ответ президента России Владимира Путина на каверзный вопрос британского журналиста BBC Стива Розенберга вызвал бурную реакцию россиян в социальных сетях.

Во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря Розенберг поинтересовался у российского лидера, ощущает ли он ответственность за происходящее в Европе и испорченные отношения с США и рядом других стран. Путин ответил, что "мы белые и пушистые", и он ощущает себя в ответе лишь за благополучие российского народа, действуя исключительно в интересах своей страны.

Пользователи соцсетей одобрили остроумный ответ президента и отметили его чувство юмора, прямоту и жесткость, высмеяв поведение британского журналиста. Розенберг после диалога покинул зал.

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#владимир путин #президент #пресс-конференция

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