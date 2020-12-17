Хлесткий ответ Путина британскому журналисту восхитил россиян

Ответ президента России Владимира Путина на каверзный вопрос британского журналиста BBC Стива Розенберга вызвал бурную реакцию россиян в социальных сетях.

Ответ президента России Владимира Путина на каверзный вопрос британского журналиста BBC Стива Розенберга вызвал бурную реакцию россиян в социальных сетях.

Во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря Розенберг поинтересовался у российского лидера, ощущает ли он ответственность за происходящее в Европе и испорченные отношения с США и рядом других стран. Путин ответил, что "мы белые и пушистые", и он ощущает себя в ответе лишь за благополучие российского народа, действуя исключительно в интересах своей страны.

Пользователи соцсетей одобрили остроумный ответ президента и отметили его чувство юмора, прямоту и жесткость, высмеяв поведение британского журналиста. Розенберг после диалога покинул зал.