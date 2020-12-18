Bloomberg: Зеленский проигрывает битву с украинской коррупционной системой

Спустя 1,5 года после избрания президентом Украины Владимира Зеленского – 42-летнего комика, который обещал разрушить коррупционную систему – в стране начали рушится даже те реформы, которые удалось провести его предшественнику после 2014 года.

Спустя 1,5 года после избрания президентом Украины Владимира Зеленского – 42-летнего комика, который обещал разрушить коррупционную систему – в стране начали рушится даже те реформы, которые удалось провести его предшественнику после 2014 года.

Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что украинская коррупционная система «сломала» Владимира Зеленского.

«Движение назад ставит под вопрос будущее нации, которая в течение десятилетий играла большую роль в геополитике, неоднократно втягивая Россию и Запад в яростную борьбу между собой», — пишет автор материала.

Украинский кризис, говорится в статье, связан с решением Конституционного суда отменить часть антикоррупционных реформ. В результате под угрозой оказалось и продление безвизового режима Украины с Евросоюзом, и возможность привлечения в страну «многомиллиардных инвестиций». При этом тот факт, что Зеленский оказался не в состоянии быстро справится с возникшей проблемой, свидетельствует о том, что президент теряет авторитет в Верховной раде.

К тому же, похоже, Украине придется смириться с тем, что мечты о получении до конца года пятимиллиардного кредита МВФ (Международного валютного фонда) на преодоление последствий эпидемии коронавируса, так и останутся мечтами. На этой неделе, пишет автор, развеялась последняя надежда получить деньги.

Как заявил политический аналитик консалтинговой фирмы Ducker Frontier Марк МакНеми, президент Украины затеял очень опасную игру, которая в конце концов закончится демонстрацией его полной неспособности управлять политическими процессами.

«Структурно страна в основном не изменилась – ею руководят олигархи, а парламент и судебная власть пронизаны коррупцией и внешним воздействием», — приводит издание слова политаналитика.

Украинские суды за полуторалетнее правление Владимира Зеленского не осудили за коррупцию ни одного высокопоставленного чиновника, несмотря на то, что именно этим он угрожал во время предвыборных дебатов своему предшественнику Петру Порошенко.

Вся команда реформаторов, поддерживавших идеи рыночной экономики, лишилась постов в результате череды кадровых перестановок. И это не могло не отразится на уровне народной поддержки Зеленского, который был весьма высоким еще несколько месяцев назад. Но уже на осенних региональных выборах партия власти с треском провалилась.

В заключение автор материала напоминает, что Владимир Зеленский является новичком в политике – он не обладает необходимыми знаниями и опытом для работы президентом. Однако, вместо того, чтобы набираться опыта, он прислушивается к мнению советников, которые совсем недавно вместе с ним перешли в политику из шоу-бизнеса, а значит сами ничего не знают о государственной деятельности.

Напомним, ранее издание OBOZREVATEL назвало Владимира Зеленского «разочарованием 2020 года», отметив, что это звание в ходе опроса, проведенного Центром Разумкова, президенту отдали более 40% украинцев.