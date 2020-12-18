Украинский политтехнолог: Киеву не дадут наладить диалог с Москвой

Украинское общество, мягко говоря, к диалогу с Россией действительно не готово потому, что любой диалог предполагает взаимные уступки, а на Украине на это не согласны ни граждане, ни политики.

Украинское общество, мягко говоря, к диалогу с Россией действительно не готово потому, что любой диалог предполагает взаимные уступки, а на Украине на это не согласны ни граждане, ни политики.

По словам украинского политтехнолога Василия Стоякина, в этом вопросе он согласен с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, тем более что украинцы не готовы не только к диалогу с Россией, но и с соотечественниками, то есть с Донбассом.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что к теме возможного украино-российского диалога необходимо «подбираться очень осторожно». Сначала, возможно, эту тему нужно обсудить с экспертами, которые готовы трезво смотреть на соседа.

Но украинское общество, добавил он, не готово к диалогу с Россией, поэтому любой человек, выступивший за переговоры с Россией, подставится под удар. Такого человека назовут либо предателем, либо фанатиком.

При этом Кулеба отметил, что диалог с Россией Киеву очень нужен, так как без стратегии взаимодействия с Москвой, Украина не получит, ни процветания, ни безопасности.

Комментируя в беседе с газетой «Взгляд» выступление главы МИД Украины, Василий Стоякин напомнил, что о неготовности украинского общества к диалогу с РФ говорят даже результаты соцопросов.

«Любой диалог предполагает взаимные уступки, а к ним не готовы не украинские политики, ни граждане. Дело в конечном счете дело не в позиции общества, а в установках украинского политического и медиа-класса, поскольку общественное мнение складывается из того, что транслируют СМИ и политики, а не наоборот», — отметил политтехнолог.

При этом Стоякин добавил, что с Донбассом украинское общество не готово разговаривать еще больше, чем с Москвой. С Россией оно при необходимости согласится вести диалог, так как за ней сила.

Возможно, Кулеба и его «не предназначенные вообще ни для какой дипломатической работы выкормыши» и правда собираются разработать какую-то стратегию, предположил политтехнолог. Но, по его словам, трудно представить, что они способны создать что-то умное и конструктивное, что действительно поспособствует уменьшению напряжения между Украиной и Россией.

«Можно себе представить, что в этом документе будет понаписано: «Давайте, там (в Донбассе) не будет никаких войск, кроме украинских, мы там все зачистим и будет тишь и гладь и божья благодать. Мы там даже реформы какие-то проведем, если там, конечно, еще останутся какие-то люди, которым эти реформы будут нужны». Вот это и есть их «формулы» и «стратегии»», — с горькой иронией рассуждает Стоякин.

А стратегия выстраивания отношений с Россией в исполнении Кулебы может выглядеть так – Украина штурмом берет Крым, а потом можно и начать договариваться с Москвой, отмечает эксперт.

В любом случае, заключает Стоякин, никто не позволит Киеву самостоятельно выстраивать отношения с Москвой, ведь подобные вопросы решаются в Вашингтоне. А новая американская администрация, по его мнению, настроена не на диалог, а на ужесточение украино-российских отношений.