Экс-посол Украины в США: у Байдена для нашей страны не нашлось слов

Украинцы могут не надеяться на то, что с приходом в Белый дом нового президента США, ситуация у них в стране каким-то образом изменится. На повестке дня избранного американского президента Джо Байдена украинского вопроса нет вообще.

Украинцы могут не надеяться на то, что с приходом в Белый дом нового президента США, ситуация у них в стране каким-то образом изменится. На повестке дня избранного американского президента Джо Байдена украинского вопроса нет вообще.

Такое мнение высказал бывший украинский вопрос в США Валерий Чалый в интервью львовскому журналисту Остапу Дроздову, широко известному своей русофобской позицией.

В частности, дипломат призвал соотечественников не питать завышенных ожиданий и не надеяться на то, что к Украине в США будет обращено все внимание.

После того, как в США 14 декабря прошло голосование Коллегии выборщиков, и подсчет голосов подтвердил победу Байдена на президентских выборах, избранный президент озвучил первостепенные ключевые вопросы, которыми он намерен заняться.

«Это борьба с пандемией, это экономические, социальные вопросы, поддержка граждан и объединение общества. Знаете, Украины там (нет), — подчеркнул Чалый. — Хотя мы объединяем Конгресс в нашем вопросе. Это объединение общества американского и тут можно играться».

Напомним, голосование избирателей на выборах президента США состоялось 3 ноября 2020 года. 14 декабря в США прошло голосование выборщиков. А точку в сложном американском избирательном процессе должен поставить Конгресс США, которому предстоит 6 января 2021 года утвердить официальные результаты выборов главы государства.