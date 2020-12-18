Пушков: американские консерваторы получили по заслугам

Консерваторам в США, которые лишь в ходе выборов 2020 года неожиданно обнаружили, что их кандидата – действующего президента Дональда Трампа обыграли по всем статьям при помощи голосования по почте и соцсетей, надо было думать об этом раньше.

Американским консерваторам, которые лишь в ходе президентских выборов 2020 года неожиданно обнаружили, что их кандидата – действующего президента США Дональда Трампа обыграли по всем статьям при помощи голосования по почте и социальных сетей, надо было думать об этом раньше.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействиям со СМИ Алексей Пушков.

В частности, Пушков прокомментировал заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который считает, что использованное на последних выборах голосование по почте, которое невозможно проверить, и социальные сети, которые невозможно регулировать, являются серьезными угрозами для консерватизма.

При этом Пушков напомнил, что именно благодаря «почтовым» голосам демократ Джо Байден получил в ночь с 3 на 4 ноября преимущество, позволившее ему обойти Трампа в ключевых колеблющихся штатах.

«Проверить достоверность этого голосования сторонникам и юристам Трампа не дали, хотя к подсчету голосов было очень много вопросов», — добавил российский сенатор.

Еще один сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз раскритиковал деятельность главы сети микроблогов Twitter Джека Дорси за то, что тот, вместе с руководителями Google и Facebook заблокировал в социальных сетях информацию о коррупционной деятельности сына Байдена и о возбужденном в отношении Хантера Байдена уголовном деле .

«Тебя вообще кто избирал, черт возьми?», — возмущенно спросил Круз у Дорси.

По убеждению республиканца, у Дорси не было никакого права вводить в своей социальной сети цензуру и скрывать от пользователей информацию, которая могла оказать влияние на результаты выборов.

Теперь, напоминает Пушков, Линдси Грэм предлагает принять закон, который запретит социальным сетям перекрывать доступ к информации, имеющей общественное значение. Если этот закон будет принят, то на «мерзавцев», подобных Джеку Дорси, в США можно будет подавать в суд.

«Хотя оба сенатора-республиканца правы, консерваторы получили по заслугам: надо было думать раньше вместо того, чтобы вдруг в ходе выборов обнаружить, что их кандидата Трампа переиграли по всем статьям», — комментирует Пушков запоздалые действия сторонников Трампа.

В заключение сенатор констатирует, что уже и в США задумались о необходимости ограничения диктата «big tech» – технологических гигантов Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. Тем более, что, согласно результатам опросов, за то, чтобы деятельность этих компаний была ограничена и к ним применялось антимонопольное законодательство выступает уже больше половины жителей США.