Россиянам объяснили порядок получения выплаты на детей до восьми лет

Россияне в декабре на основании ранее поданных заявлений автоматически получат единовременное пособие в пять тысяч рублей.

Россияне в декабре на основании ранее поданных заявлений автоматически получат единовременное пособие в пять тысяч рублей.

Сообщение об этом находится на портале государственных услуг. Выплата полагается в том случае, если родители подавали заявление на ежемесячное пособие на детей до трех лет, либо на единовременную выплату на детей от трех до 16 лет.

"Если в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года ребенку исполняется восемь лет, на него тоже положена эта выплата", — отмечается в сообщении.

При закрытии указанного счета, необходимо заполнить заявление об изменении реквизитов. Его придется писать тем, у кого ребенок родился после 1 июля этого года или при наличии детей, рожденных с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но выплат на них ранее не получали. На прошедшей пресс-конференции президент России Владимир Путин подтвердил, что российские семьи получат детские пособия.