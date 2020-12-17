Глава украинского МИД обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обиделся на российского коллегу Сергея Лаврова. Причиной, по мнению украинца, стало нежелание вести диалог.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обиделся на российского коллегу Сергея Лаврова. Причиной, по мнению украинца, стало нежелание вести диалог.

Кулеба рассказал, что у главы МИД России нет желания выходить с ним на контакт. Такой вывод он сделал после пропущенного звонка Лаврову. Руководитель внешнеполитического ведомства Украины хотел обсудить обострение в Донбассе в телефонном режиме.

"Я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить", — заявил Кулеба.

По мнению министра иностранных дел Украины, представители ведомств должны иметь каналы связи. Дмитрий Кулеба добавил, что именно таким образом устроены международные отношения.