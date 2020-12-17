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22:38   17 Декабря 2020
Политика

Глава украинского МИД обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка

Глава украинского МИД обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обиделся на российского коллегу Сергея Лаврова. Причиной, по мнению украинца, стало нежелание вести диалог.

Кулеба рассказал, что у главы МИД России нет желания выходить с ним на контакт. Такой вывод он сделал после пропущенного звонка Лаврову. Руководитель внешнеполитического ведомства Украины хотел обсудить обострение в Донбассе в телефонном режиме.

"Я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить", — заявил Кулеба.

По мнению министра иностранных дел Украины, представители ведомств должны иметь каналы связи. Дмитрий Кулеба добавил, что именно таким образом устроены международные отношения.

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