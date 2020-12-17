Пропавшие в подмосковных Сьянах дети вышли из пещер

Группа туристов, пропавших в подмосковных пещерах Сьяны, вышла к спасателям. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Группа туристов, пропавших в подмосковных пещерах Сьяны, вышла к спасателям. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сьяновские каменоломни — одна из крупнейших систем искусственных пещер в России. Их длина составляет 20 километров. В пропавшую группу входили восемь детей и двое взрослых, занимающихся ориентированием. О пропаже сообщил источник ФАН.

По данным экстренных служб региона, туристы вошли в пещеры в Домодедове около 11:00. С тех пор они не выходили на связь. Группа должна была выйти с другого конца пещер в 19:00. Поиски группы были осложнены тем, что спасатели не знали, где именно находятся пропавшие.