Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:51   17 Декабря 2020
Общество

Пропавшие в подмосковных Сьянах дети вышли из пещер

Пропавшие в подмосковных Сьянах дети вышли из пещер

Группа туристов, пропавших в подмосковных пещерах Сьяны, вышла к спасателям. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сьяновские каменоломни — одна из крупнейших систем искусственных пещер в России. Их длина составляет 20 километров. В пропавшую группу входили восемь детей и двое взрослых, занимающихся ориентированием. О пропаже сообщил источник ФАН.

По данным экстренных служб региона, туристы вошли в пещеры в Домодедове около 11:00. С тех пор они не выходили на связь. Группа должна была выйти с другого конца пещер в 19:00. Поиски группы были осложнены тем, что спасатели не знали, где именно находятся пропавшие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дети #пропажа #Сьяны

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров