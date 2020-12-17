Политолог Ищенко объяснил популярность умершего мэра Кернеса в Харькове

Геннадий Кернес любил родной город, и жители Харькова это чувствовали, считает политолог Ростислав Ищенко.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря. Он побеждал на выборах градоначальника трижды — в 2010, 2015 и 2020 годах. Политолог Ростислав Ищенко назвал Кернеса «сильным лидером», которого любили жители второго по величине украинского города.

Эксперт объяснил популярность политика среди избирателей тем, что к Кернесу относились, как к «меньшему из зол»:

«Кернес любил свой город, независимо от личных качеств. Харьковчане это чувствовали. А поскольку это большая редкость на Украине, когда человек не только ворует, но и что-то вкладывает, к нему относились как к "меньшему из зол". Любая альтернатива Кернесу была хуже», — рассказал эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

Причиной смерти Кернеса стали осложнения на фоне коронавируса на 62-м году жизни. О кончине Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. 11 декабря стало известно, что у мэра полностью отказала вторая почка, его подключили к диализу (искусственному выведению продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма).

Кернес с середины сентября лечился от COVID-19 в клинике Charite в Берлине. При этом, находясь уже в Германии, он победил на выборах 25 октября и переизбрался на должность мэра Харькова. Он набрал более 60% голосов избирателей.

В родном городе мэра объявлен трехдневный траур. Он будет действовать 17, 18 и 19 декабря. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета. В эти дни в городе будут приспущены флаги, отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования

Заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов сообщил, что похороны Кернеса состоятся на следующей неделе, ориентировочно в понедельник или во вторник.