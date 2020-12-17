Число погибших на дорогах Московской области за три года снизилось вдвое

Итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили в доме Правительства Московской области.

Итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили в доме Правительства Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик заявил, что каждое восьмое ДТП с погибшими на областных дорогах происходит по вине пьяных водителей и пешеходов. О статистике сообщает портал vme24.ru.

Гержик добавил, что из-за пандемии большинство автолюбителей не покинут пределы региона, а, следовательно, траффик на дорогах Подмосковья возрастет. Министр призвал отказаться от вождения в нетрезвом виде для безопасности себя и окружающих.

Эффективность уже предпринятых мер на автодорогах Подмосковья также отметили во время заседания. Так, за три года на десяти основных магистралях Московской области число погибших снизилось в два раза.