Гей-кандидат в президенты США займет пост министра транспорта

Экс-кандидат в президенты США Пит Буттиджич станет новым министром транспорта. Политик является открытым геем.

Экс-кандидат в президенты США Пит Буттиджич станет новым министром транспорта. Политик является открытым геем.

Молодой госслужащий в возрасте 29 лет был избран мэром города Саут Бенд, штат Индиана. Два года назад политик заключил однополый брак со школьным преподавателем Частином Глезманом. В 2020 году Пит Буттиджич баллотировался на пост главы государства, но проиграл демократу Джо Байдену. Избранный президент США намерен назначить бывшего соперника новым министром транспорта.

"Мэр Пит Буттиджич — патриот, умеющий решать проблемы", — заявил Байден.

По словам демократа, новый министр транспорта будет заниматься проблемами равенства и климата, а также созданием рабочих мест и инфраструктурой.