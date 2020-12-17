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20:48   17 Декабря 2020
Общество

В Польше введут общенациональный карантин до 17 января

В Польше введут общенациональный карантин до 17 января

Общенациональный карантин в Польше на фоне распространения коронавируса продлили еще на три недели, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Ограничения будут действовать с 28 декабря и продлятся до 17 января. В этот период времени не смогут работать гостиницы и магазины. Исключением являются продовольственные и хозяйственные точки продаж, а также аптеки. Режим самоизоляции можно нарушать только в случае существенной необходимости. По словам министра, сейчас нужно оставаться дома.

В Новый год будет действовать комендантский час с 19:00 до 6:00 следующего дня. Школьников ожидают зимние каникулы. Однако дети до 16 лет смогут выходить из дома только в сопровождении взрослых.

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#польша #карантин #коронавирус

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