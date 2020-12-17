Украина назвала опасным решение Молдавии о статусе русского языка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал решение Молдавии о статусе русского языка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал решение Молдавии о статусе русского языка.

Ранее молдавский парламент решил признать русский языком межнационального общения. После этого Данилов провел переговоры с коллегой из Польши, в ходе которых они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, а также обстановку в Молдавии и Белоруссии.

"Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", — говорится в официальном заявлении секретаря СНБО.

Почему Данилов выразил именно такую позицию, не уточняется.

Накануне парламент Молдавии в финальном чтении проголосовал за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые снимают ограничения на вещание российских каналов в стране.