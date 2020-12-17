Эксперт Камкин о запуске СП-2: со стороны Путина прозвучал сигнал для США

Президент РФ Владимир Путин, говоря на пресс-конференции о том, что «Северный поток – 2» выгоден и Германии, и всей Европе в целом, обратился к США словами кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно», но не ясно, услышат ли этот призыв в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин, говоря на пресс-конференции о том, что газопровод «Северный поток – 2» выгоден и Германии, и всей Европе в целом, обратился к США словами кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно», но не ясно, услышат ли этот призыв в Вашингтоне.

Так в эфире радио Sputnik слова президента прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Александр Камкин.

Ранее в четверг, 17 декабря, российский президент Владимир Путин отвечая в ходе пресс-конференции на вопросы журналистов, заявил, что выгодность российского газопровода «Северный поток – 2» для всей Европы и отдельно ля Германии абсолютно очевидна, «как дважды два – четыре». И также очевидно, что покупка американского сжиженного газа, который на 20% дороже чем российский газ, поставляемый по трубе, снизит конкурентоспособность германской экономики, а также приведет к повышению тарифов для потребителей.

«Вот и все, это абсолютно очевидная вещь. Здесь вообще не нужно быть газовиком каким-то или экономистом», — подчеркнул российский президент

Также Владимир Путин выразил надежду, что после смены американской администрации, новое руководство США будет действовать в рамках честной конкуренции и не станет давить на европейцев по поводу «Северного потока – 2».

«Надеюсь, что и новая администрация (США, – ред.) отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках», — добавил глава государства.

Комментируя эти слова президента, Александр Камкин предположил, что новое руководство США сможет найти общий язык с германскими властями в том, что касается российского газопровода.

Избранный президент США Джо Байден, чью победу на выборах еще должен утвердить Конгресс США, уже давно в политике, и выстраивал отношения с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель еще будучи вице-президентом США, напомнил эксперт.

«Меркель вполне устраивает кандидатура Байдена, в Берлине надеются на определенную перезагрузку отношений между США и Германией в режиме "Обама 2.0". То есть возврат к более предсказуемой американской политике, к которой немцы привыкли за эти десятилетия», — считает Камкин.

При этом, добавил он, американцы уже анонсировали, что намерены продолжать оказывать давление по поводу «Северного потока – 2», и не ясно, услышат ли в Вашингтоне призыв Владимира Путина жить дружно. А действия Германии во многом зависят именно от того, как себя поведут США.

Немецкое правительство пытается усидеть на двух стульях в том, что касается санкционного давления на Россию и на этот конкретный проект.

«С одной стороны, немецкий бизнес задействован в данном проекте, компании-бенефициары – двумя руками за проект. С другой стороны, политический истеблишмент, который находится у власти, настроен более чем трансатлантически, и хорошие отношения с США являются основополагающим фактором германской внешней политики», — объяснил Камкин.

Таким образом получается, что политические интересы заставляют Германию стремиться достигнуть консенсуса с США, а экономические интересы заставляют ее продвигать реализацию российского проекта. В этом и заключается двойственность нынешней германской политики, заключил эксперт.