Данные о якобы ударе Израиля по проиранским силам в Сирии не соответствуют действительности.

Данные о якобы ударе Израиля по проиранским силам в Сирии не соответствуют действительности.

За распространением ложных сведений стоит базирующаяся в Великобритании "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), пишет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Накануне руководитель центра мониторинга SOHR Рами Абдель Рахман заявил о гибели пяти проиранских ополченцев и двух военнослужащих САР на трассе Эс-Сухнэ в результате авиаудара Израиля. У представителей СМИ возникли сомнения насчет достоверности этих данных.

Оказалось, что информагенство SANA действительно сообщало о гибели в провинции Эс-Сувейда двух военнослужащих Сирии — но произошло это не в декабре, как заявлял SOHR, а 23 июня. Можно сделать вывод, что озвученные британской организацией данные являются сфабрикованными.

Ряд международных экспертов сходится во мнении, что SOHR манипулирует фактами, чтобы угодить своим непосредственным заказчикам. Западу выгодно распространять ложную информацию о дестабилизации в Сирии.