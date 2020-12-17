Уссурийского бизнесмена нашли мертвым в Подмосковье

Правоохранители организовали проверку по факту гибели бизнесмена из Уссурийска. Предполагается, что он покончил с собой.

Правоохранители организовали проверку по факту гибели бизнесмена из Уссурийска. Предполагается, что он покончил с собой.

Тело мужчины обнаружили в одном из жилых домов в Химках. Вскоре после этого на место случившегося прибыли медики и полицейские. Пока они не раскрывают личность погибшего, однако, по данным источника ТАСС, им может оказаться бизнесмен и политик Юрий Смирнов.

На данный момент правоохранители продолжают выяснять обстоятельства смерти мужчины. Для установления точной причины его гибели тело направили в морг на экспертизу. Согласно предварительной версии, бизнесмен покончил с собой. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.