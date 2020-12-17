Систему соцвыплат Башкортостана проверят после замечания президента России

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров поручил провести проверку системы социальных выплат на предмет возможных сбоев после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров поручил провести проверку системы социальных выплат на предмет возможных сбоев после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Руководитель региона поручил провести проверку после обращения к президенту жительницы республики Альгизы Туктаровой. Хабиров подчеркнул, что люди должны получить положенные им пособия в полном объеме.

Жительница Башкортостана ранее сообщила, что в ноябре и декабре не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка через Пенсионный фонд России. Также она спросила, стоит ли ожидать новых мер денежной поддержки от государства. Президент отметил, что в первую очередь стоит наладить уже действующую систему выплат, и только потом прорабатывать новые. Путин предположил, что в регионе система выплат может работать со сбоем.

Вице-премьер — министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова позже сообщила, что вопрос с Туктаровой был решен, все положенные выплаты девушка получила от ПФР своевременно и у главы государства она спрашивала о дополнительных мерах поддержки, про которые узнала в Сети.