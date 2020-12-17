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20:11   17 Декабря 2020
Экономика

Систему соцвыплат Башкортостана проверят после замечания президента России

Систему соцвыплат Башкортостана проверят после замечания президента России

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров поручил провести проверку системы социальных выплат на предмет возможных сбоев после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Руководитель региона поручил провести проверку после обращения к президенту жительницы республики Альгизы Туктаровой. Хабиров подчеркнул, что люди должны получить положенные им пособия в полном объеме.

Жительница Башкортостана ранее сообщила, что в ноябре и декабре не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка через Пенсионный фонд России. Также она спросила, стоит ли ожидать новых мер денежной поддержки от государства. Президент отметил, что в первую очередь стоит наладить уже действующую систему выплат, и только потом прорабатывать новые. Путин предположил, что в регионе система выплат может работать со сбоем.

Вице-премьер — министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова позже сообщила, что вопрос с Туктаровой был решен, все положенные выплаты девушка получила от ПФР своевременно и у главы государства она спрашивала о дополнительных мерах поддержки, про которые узнала в Сети.

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#путин #выплаты #башкортостан

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