Ученые доказали, что поношенная маска менее эффективна против COVID-19

Повторное ношение медицинской маски увеличивает риск заражения коронавирусом, выяснили ученые Массачусетского университета и Калифорнийского баптистского университета.

Повторное ношение медицинской маски увеличивает риск заражения коронавирусом, выяснили ученые Массачусетского университета и Калифорнийского баптистского университета.

Новые медицинские маски, согласно исследованию, способны задерживать почти 65% мельчайших капель жидкости, содержащих частицы коронавируса. Это доказывает эффективность средств защиты. Однако маска менее действенна, если надеть его во второй раз. Поношенная маска задерживает только крупные частицы. Мелкие капли при этом продолжают просачиваться в дыхательные пути человека, сообщает Physics of Fluids.

Снижение эффективности маски специалисты связывают с деформацией изделия при первом ношении. Для проведения эксперимента они создали компьютерную модель человека с трехслойной хирургической маской.