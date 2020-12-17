Лавров назвал санкции против Сирии противоречащими международному праву

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Сирии напомнил о санкциях США и отказе участвовать в гуманитарной миссии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Сирии напомнил о санкциях США и отказе участвовать в гуманитарной миссии.

Некоторые государства продолжают использовать сложную политическую ситуацию в Сирии в своих целях. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Российский дипломат отметил, что страны Запада препятствуют стабилизации обстановки, а также используют односторонние экономические санкции в отношении Дамаска, сообщает ФАН. Однако Россия своей позиции не меняет, отметил дипломат.

"Мы подтверждаем свою готовность отстаивать единство, суверенитет и независимость Сирии и право сирийского народа самостоятельно выбирать свое будущее", — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что санкции против Сирии вводятся в нарушение резолюций Совбеза ООН. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, оказанную Дамаску в борьбе с терроризмом.

"Стратегическая цель двух стран — продолжать укрепление стратегических отношений между ними", — объявил сирийский министр.

Микдад находится в Москве с рабочим визитом впервые в статусе главы МИД. Политик пришел на смену Валиду Муаллему, который скончался 16 ноября 2020 года.