Установщиков незаконных ящиков для пожертвований планируют штрафовать

Депутаты Госдумы РФ внесли инициативу о штрафах за незаконную установку ящиков для пожертвований. Нарушителям закона грозит штраф до 150 тыс. рублей.

Депутаты Госдумы РФ внесли инициативу о штрафах за незаконную установку ящиков для пожертвований. Нарушителям закона грозит штраф до 150 тыс. рублей.

Авторы законодательного проекта из "Единой России" считают, что лица, ответственные за установку незаконных ящиков, должны нести ответственность. Злостных нарушителей планируют штрафовать на 150 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Граждане, ответственные за незаконную установку ящика, получат штраф в 5 тыс. рублей. Сумма штрафной санкции для должностных лиц будет достигать 50 тыс. рублей, а юридические лица в случае нарушения должны будут заплатить до 150 тыс. рублей. Кроме того, наказание ждет тех, кто имеет право на установку ящика, но не соблюдает установленные законом требования.