ФАН наградит лауреатов премии "Хорошие новости России" в Петербурге

Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Хорошие новости России" состоится 18 декабря в Санкт-Петербурге.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Хорошие новости России" состоится 18 декабря в Санкт-Петербурге.

Победителей конкурса, которые приняли участие из разных уголков России, наградит Федеральное агентство новостей. Всего было пять номинаций, за каждую автор получит диплом и сертификат на сумму в 100 тыс. рублей. Вручать награду будут приглашенные гости. Конкурс стартовал в июле текущего года. К участию принимались работы, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 июля по 17 ноября.

На мероприятие приглашаются представители СМИ, оно состоится 18 декабря в 14:00. Получить аккредитацию можно, отправив письмо на почту presscenter@mediapatriot.ru. Вся информация опубликована на сайте ФАН.