Освобожденный из плена Шугалей навестил своих избирателей в Коми

Освобожденный из ливийского плена Максим Шугалей навестил в республике Коми семью, которая голосовала за него на выборах и переживала о судьбе пленника триполийской тюрьмы.

Освобожденный из ливийского плена Максим Шугалей навестил в республике Коми семью, которая голосовала за него на выборах и переживала о судьбе пленника триполийской тюрьмы.

Напомним, Максим Шугалей получил мандат депутата в Госсовет региона, что сыграло важнейшую роль в его освобождении из ливийского плена. По возвращении в Россию ученый передал полномочия главе ОНФ республики Елене Ивановой, а сам намеревается посвятить большую часть времени восстановлению здоровья, чтобы потом продолжить работу в общественной приемной.

Любовь и Николай Чеусовы из села Выльгорт республики Коми очень переживали за судьбу российского социолога и поддержали его на выборах минувшей осенью. Кроме того, супруги регулярно интересовались судьбой соотечественника, обращаясь в общественную приемную.

«Сегодня к нам приехал Максим Шугалей, мы очень рады, конечно, что его отпустили, что он теперь на Родине, с семьей. <…> Звонили в приемную Шугалея, узнать, как его самочувствие, нам там сказали, что он приезжает в нашу республику, мы очень этому обрадовались», — рассказала Любовь Чеусова.

В свою очередь, сам Шугалей отмечает, что даже будучи в плену у бандитов чувствовал поддержку людей с Родины.

«Чувствовалась поддержка. Они понимали, что за человеком стоит государство, человека своего не бросает в беде, о нем пишут, про него снимают фильмы, за него голосуют», — рассказывает Максим Шугалей.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, супружеская чета Чеусовых в 2021 году отпразднует свою рубиновую свадьбу. В качестве подарка к предстоящей круглой дате им был вручен духовой шкаф. Супруги очень обрадовались подарку и пригласили Максима Шугалея на сам праздник.