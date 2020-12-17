Дочь московского бизнесмена трагически погибла в свой 19-й день рождения

Трагедия произошла в семье основателя ассоциации технопарков и кластеров Андрея Шпиленко. Его 19-летняя дочь выпала из окна в день своего рождения, сообщил источник в полиции.

Трагедия произошла в семье основателя ассоциации технопарков и кластеров Андрея Шпиленко. Его 19-летняя дочь выпала из окна в день своего рождения, сообщил источник в полиции.

Лежащую на асфальте девушку обнаружила ее мать. К этому моменту она уже была мертва. Тело доставили в судебный морг в Царицыно. Вероятно, смерть могла наступить в результате тяжелой сочетанной травмы, полученной при падении с высоты 15-го этажа, однако точная причина будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что погибшая была студенткой РУДН и проживала вместе с родителями. В этот день ей исполнилось 19 лет.